Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollator aus Garage entwendet

Mühlhausen/Thür. (ots)

Unbekannte Täter haben von Montag, 16 Uhr, bis Donnerstag, 14.50 Uhr, einen Rollator aus einer Garage in der Görmarstraße entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf das Grundstück und entwendeten aus einer nicht verschlossen Garage den abgestellten Rollator. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

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