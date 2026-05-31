Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis
Bleicherode (ots)
Bereits Freitagmittag wurde am Breitscheidplatz eine 43-jährige VW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Darüber hinaus war die Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Pkw. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wurden eingeleitet
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