LPI-NDH: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Sondershausen (ots) - Am Freitagvormittag wurde einer Geschädigten in der Hermann-Danz-Straße die Geldbörse entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 88-jährigen Geschädigten. Nachdem die unbekannten Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellt die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

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