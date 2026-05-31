Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: unter Drogeneinfluss
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes kontrollierten am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen VW Transporter. Der beim 31-Jährigen Fahrer durchgeführte Drogentest erwies sich als positiv, so dass eine Blutprobe veranlasst wurde.Weiterfahren durfte der Mann nicht.
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