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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Beifahrer greift ins Lenkrad

Uder (ots)

Am Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife in der Ortslage ein Pkw auf, der mehrfach von der Fahrbahn abkam und zeitweise über den Bordstein fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Im Fahrzeug befand sich zudem ein 19-jähriger Beifahrer. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass dieser während der Fahrt in einer Kurve in die Lenkung eingegriffen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 1,66 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Die 17-jährige Fahrerin, die selbst nicht unter Alkoholeinfluss stand, muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Da der Fahrzeughalter nach bisherigen Erkenntnissen keine Kenntnis von der Nutzung des Pkw hatte, wurde zudem ein Verfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.

Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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