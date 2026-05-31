Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Warnung vor Trojanern

Sondershausen (ots)

Unbekannte hatten Zugriff auf den Laptop einer 70-Jährigen erlangt. Sie sollte zur Freischaltung des Computers eine Hilfehotline anrufen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, Zugriff auf das Konto zu bekommen und er überwies sich in Echtzeitüberweisung 499 Euro. Weiterhin überredete er die Frau, Geschenkkarten aus einem Geschäft zu holen, diese freizurubbeln und die Codes zu übermitteln. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 999 Euro.

In diesem Zusammenhang wird erneut (!!!) darauf verwiesen: Fahren Sie bei derartigen Bildschirmanzeigen den Computer herunter, rufen sie auf keinen Fall die angezeigte Nummer an und suchen Sie sich einen Fachmann, der den Computer bereinigen kann.

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