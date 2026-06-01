Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stichverletzungen nach Streit - Kripo ermittelt

Nordhausen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Uferstraße. In der Promenade an der Zorge hielten sich mehrere Männer in einer Gruppe auf, als aus dieser zwei Männer in Streit gerieten. Ein 23-Jähriger entnahm im Zuge des Streites aus einer mitgeführten Tasche eine Stichwaffe und wirkte auf sein Gegenüber, einen 27-Jährigen, ein. Dieser trug hiervon mehrere Stichverletzungen davon und wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter wenig später von den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen festgenommen werden. Im Zuge der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens kam die Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt Mühlhausen werden die weiteren Maßnahmen abgestimmt. Nach dem Vorliegen der vorläufigen Ermittlungsergebnisse wird die Staatsanwaltschaft über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

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