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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werbeplakate beschmiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag wurde bekannt, dass durch Unbekannte in der Dingelstädter Straße ein Werbeplakat einer Partei beschmiert wurde. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde eine Schrift auf die Werbung aufgebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten aufgrund des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung Ermittlungen ein.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0134827

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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