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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 05:25 Uhr und 12:55 Uhr in der Ladestraße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich des Busbahnhofs einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Opel Insignia am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Da der Bereich üblicherweise gut frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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