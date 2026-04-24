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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

Fambach (ots)

Eine Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 13:10 Uhr auf der B19 zwischen Breitungen und Schmalkalden. In einer Kurve nach der Ortslage Fambach kam ihr ein bislang unbekannter Mann in einer roten Pkw entgegen. Er geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß im Vorbeifahren gegen den Pkw der Frau. Ohne anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0100071/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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