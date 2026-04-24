LPI-SHL: Berauschter Autofahrer
Viernau (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 30-jährigen Autofahrer in Viernau. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Bei der Person fanden die Polizisten zudem zwei Einhandmesser, welche sichergestellt wurden. Den 30-Jährigen erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell