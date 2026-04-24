Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter Mann

Meiningen (ots)

Donnerstagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bodenweg in Meiningen. Ein 62-jähriger Taxifahrer wollte gerade mit einem Fahrgast in seinem Fahrzeug starten, als ein Transporter neben ihm stoppte. Der 35-jährige Fahrer stieg aus und es kam zum Streit zwischen den beiden Personen. Der Transporterfahrer schlug und trat fortfolgend auf den 62-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Zeugen hielten den Täter von weiteren Tätlichkeiten ab. Der Taxifahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

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