LPI-SHL: Vereinshaus angegriffen
Suhl (ots)
Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagabend bis Donnerstag, 13:30 Uhr, gewaltsam in ein Vereinshaus in der Straße "Lauter" in Suhl einzudringen. Der Versuch misslang - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0100211/2026 entgegen.
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Thüringer Polizei
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Telefon: 03681 32 1504
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