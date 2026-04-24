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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vereinshaus angegriffen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagabend bis Donnerstag, 13:30 Uhr, gewaltsam in ein Vereinshaus in der Straße "Lauter" in Suhl einzudringen. Der Versuch misslang - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0100211/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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