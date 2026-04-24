LPI-SHL: Vereinshaus angegriffen

Bairoda (ots) - Ein 48-jähriger Mopedfahrer wollte Donnerstagabend von der Hauptstraße in Bairoda nach links in die Meimerser Straße abbiegen und ordnete sich dazu am linken Rand seiner Fahrspur ein. Eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin kam ihm in der dortigen Kurve entgegen, geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß frontal gegen den Mopedfahrer. Der 48-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins ...

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