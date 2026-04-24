LPI-SHL: Mit Mopedfahrer zusammengestoßen

Meiningen (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag kam es nahe eines Einkaufsmarktes in der Henneberger Straße in Meiningen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer verbalen und folgend körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 60 Jahren. Der 60-Jährige erlitt durch einen Schlag des anderen Verletzungen im Gesicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der beiden Personen zu einer vorausgegangenen ...

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