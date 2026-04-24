PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Mopedfahrer zusammengestoßen

Bairoda (ots)

Ein 48-jähriger Mopedfahrer wollte Donnerstagabend von der Hauptstraße in Bairoda nach links in die Meimerser Straße abbiegen und ordnete sich dazu am linken Rand seiner Fahrspur ein. Eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin kam ihm in der dortigen Kurve entgegen, geriet zu weit auf die Gegenfahrspur und stieß frontal gegen den Mopedfahrer. Der 48-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 07:12

    LPI-SHL: Auseinandersetzung

    Meiningen (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag kam es nahe eines Einkaufsmarktes in der Henneberger Straße in Meiningen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer verbalen und folgend körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 38 und 60 Jahren. Der 60-Jährige erlitt durch einen Schlag des anderen Verletzungen im Gesicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der beiden Personen zu einer vorausgegangenen ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 14:00

    LPI-SHL: Lagerfeuer außer Kontrolle

    Schnett (ots) - Drei Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren entzündeten Mittwochnachmitag ein Lagerfeuer in einem Wald bei Schnett. Die Feuerstätte war nicht ausreichend gesichert, sodass das Feuer außer Kontrolle geriet. Die Kinder fuhren mit Fahrrädern davon und eine Zeugin, die in der Nähe spazieren ging, reagierte zum Glück und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:35

    LPI-SHL: Durch Spinne abgelenkt - Unfall

    Sachsenbrunn (ots) - Ein Autofahrer befuhr Mittwochmittag die Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Durch eine Spinne im Fahrzeug abgelenkt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steintreppe. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sowohl an der Treppe, als auch am Pkw entstand Totaschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren