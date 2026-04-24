LPI-SHL: Brennender Baum
Rohr (ots)
Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr brannten aus bislang ungeklärter Ursache Äste und ein Baum auf einem Grundstück in der Michaelisstraße in Rohr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Es entstand nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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