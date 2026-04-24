LPI-SHL: Drogenkonsum eingeräumt
Suhl (ots)
Donnerstagnachmittag führten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl durch. Da der Mann den Konsum von Cannabis einräumte, folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
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