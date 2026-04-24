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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenkonsum eingeräumt

Suhl (ots)

Donnerstagnachmittag führten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl durch. Da der Mann den Konsum von Cannabis einräumte, folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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