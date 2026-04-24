LPI-SHL: Drogenkonsum eingeräumt

Gehlberg (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in die "Suhler Hütte" bei Gehlberg ein. Die Einbrecher durchwühlten zwei Räume, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0099838/2026 beim ...

mehr