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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert - Fahrer ermittelt

Roßleben (ots)

Am Sonntag kam ein PKW gegen 13.30 Uhr von der Bottendorfer Straße in Roßleben von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Anstatt gemäß der Pflichten als Unfallbeteiligter am Unfallort zu warten, wendete der Fahrer in mehreren Zügen mit seinem stark beschädigten PKW und fuhr dann auf einem Fußweg vom Unfallort fort. Hierbei konnte ein Zeuge, der den Unfall beobachtete hatte, einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er auf zur Seite sprang. Durch die Angaben des Zeugen konnte der flüchtige Fahrer ermittelt werden. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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