Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Loch in Seitentür geschnitten - Werkzeuge entwendet

Artern (ots)

Ein Handwerker stellte sein Firmenfahrzeug am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Leipziger Straße ab. Als er am Montag gegen 6.20 Uhr wieder an den Transporter herantrat, stellte er ein Loch in der seitlichen Schiebetür fest. Über dieses Loch konnten derzeit Unbekannte in das Fahrzeuginnere vordringen. Anschließend wurden Werkzeuge im mittleren vierstelligen Wert entwendet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0134614

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