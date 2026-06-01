PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl im Windpark

Großvargula (ots)

Derzeit unbekannte Täter entwendeten aus einem abgestellten Kettenbagger mehr als zweihundert Liter Diesel. Der Bagger befand sich auf einer Baustelle im Windpark Großvargula und wurde dort am vergangenen Mittwoch letztmalig genutzt. Am Montagmorgen stellten Berechtige das Fehlen des Kraftstoffes fest und informierten die Polizei über den Diebstahl.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0134585

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 18:14

    LPI-NDH: Stromkabeln entwendet - Polizei ermittelt

    Nordhausen (ots) - Aus dem ehemaligen Heizwerk in der Weinbergstraße wurden in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, etwa 50 Meter Starkstromkabel entwendet. Zunächst gelangten die unbekannten Täter über das Gelände der Hochschule Nordhausen an das Gebäude, hebelten hier eine Tür auf und fanden im Gebäude einen angeschlossenen Stromkasten vor. Nachdem die unbekannten Täter die Sicherungen ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 18:06

    LPI-NDH: Einbruch in Baucontainer auf Schulgelände

    Leinefelde (ots) - Derzeit Unbekannte drangen auf einem Schulgelände in der Goethe Straße in einen abgestellten Baucontainer ein. Der Container wurde am Donnerstag durch den Berechtigten verschlossen. Am Montagmorgen stellte er fest, dass der Baucontainer aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet worden sind. Hinweise zu den Tätern und der Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 18:02

    LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert - Fahrer ermittelt

    Roßleben (ots) - Am Sonntag kam ein PKW gegen 13.30 Uhr von der Bottendorfer Straße in Roßleben von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Anstatt gemäß der Pflichten als Unfallbeteiligter am Unfallort zu warten, wendete der Fahrer in mehreren Zügen mit seinem stark beschädigten PKW und fuhr dann auf einem Fußweg vom Unfallort fort. Hierbei konnte ein Zeuge, der den Unfall beobachtete hatte, einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren