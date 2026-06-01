Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl im Windpark

Großvargula (ots)

Derzeit unbekannte Täter entwendeten aus einem abgestellten Kettenbagger mehr als zweihundert Liter Diesel. Der Bagger befand sich auf einer Baustelle im Windpark Großvargula und wurde dort am vergangenen Mittwoch letztmalig genutzt. Am Montagmorgen stellten Berechtige das Fehlen des Kraftstoffes fest und informierten die Polizei über den Diebstahl.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0134585

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell