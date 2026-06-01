Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabeln entwendet - Polizei ermittelt

Nordhausen (ots)

Aus dem ehemaligen Heizwerk in der Weinbergstraße wurden in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, etwa 50 Meter Starkstromkabel entwendet. Zunächst gelangten die unbekannten Täter über das Gelände der Hochschule Nordhausen an das Gebäude, hebelten hier eine Tür auf und fanden im Gebäude einen angeschlossenen Stromkasten vor. Nachdem die unbekannten Täter die Sicherungen entfernten, konnten so das Kabel entnehmen. Danach flüchteten die Täter mit dem Beutegut im Wert von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zu den Tätern. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu informieren.

Aktenzeichen: 0134546

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