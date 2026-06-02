Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Campingausrüstung aus Garage gestohlen

Sondershausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in der Zeit vom 8. Mai, 16 Uhr, bis Montag, 16.15 Uhr, in eine Garage ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam das Zugangstor und betraten das Innere. Aus der Garage wurde eine Campingausrüstung im mittleren zweistelligen Wert entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0135273

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