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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verhängnisvoller Maschendrahtzaun führt zu Sturz

Ebeleben (ots)

Am Teichweg ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 72-Jährige verletzt wurde. Ihren Angaben nach sei die Frau mit ihrem Fahrrad die benannte Straße entlanggefahren, als ein Maschendrahtzaun in den Fahrweg ragte. Die Radfahrerin versuchte eine Kollision mit diesem zu vermeiden und wich aus. Hierbei kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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