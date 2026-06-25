Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal/B48 - Gestürzter Motorradfahrer

Rinnthal/B48 (ots)

Am 24.06.2026 befuhr gegen 20:30 Uhr ein 33-jähriger Kawasaki-Fahrer die B48 von Hofstätten in Richtung Rinnthal. Kurz vor Rinnthal verlor dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierdurch wurde er schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der 33-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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