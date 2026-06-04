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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Messer bei Auseinandersetzung eingesetzt- ein Tatverdächtiger ermittelt+

Landkreis Verden (ots)

+Messer bei Auseinandersetzung eingesetzt- ein Tatverdächtiger ermittelt+ Verden. In der Ostertorstraße kam es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00.15 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei zunächst unbekannte Täter. Zwei 38-Jährige erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Verletzten mit den Tätern zunächst in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei soll einer der Täter auf die beiden Männer eingeschlagen haben, während der zweite Täter einen der Männer festhielt. Im weiteren Verlauf soll zudem ein Täter ein Messer eingesetzt haben. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Nikoleiwall.

Eine in der Nähe befindliche Fußstreife des Rettungsdienstes übernahm die Erstversorgung der Verletzten bis zum Eintreffen eines Notarztes und weiterer Rettungskräfte.

Im Zuge der ersten Ermittlungen am Donnerstagvormittag richtet sich der Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mann aus Verden. Dazu laufen derzeit polizeiliche Maßnahmen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern ebenfalls an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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