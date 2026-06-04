Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht++Kind übersieht Pkw++Eine Verletzte bei Unfall++18-Jähriger verursacht Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht+ Verden. Auf der Lindhooper Straße in Höhe der Einmündung Hohe Leuchte, kam es am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, dessen genauer Hergang bislang unklar ist. Eine 54-jährige VW-Fahrerin war stadteinwärts unterwegs und musste an der Ampel anhalten. In gleicher Richtung befuhr eine 40-jährige Skoda-Fahrerin die Lindhooper Straße und beabsichtigte, nach links in ein Parkhaus abzubiegen. Aus bislang unklarer Ursache kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Ersten Angaben zufolge soll noch ein weiteres unbekanntes Fahrzeug involviert gewesen sein. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Kind übersieht Pkw+ Langwedel. In der Straße Herrenkamp/Rotdornweg stieß am Mittwochnachmittag ein Kind mit einem Pkw zusammen und verletzte sich leicht. Das Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Rathaus und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Am Bullergraben fahren. Dafür wechselte sie von der rechten auf die linke Fahrbahnseite. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Nissan eines 40-jährigen Fahrers, der geradeaus in den Rotdorfweg fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Mädchen leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

+Eine Verletzte bei Unfall+ Achim. Am Mittwochnachmittag kam es in der Obernstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 74-jährige Fahrerin eines Renault, von einem Kundenparkplatz aus die Obernstraße zu überqueren, um in die Straße Am Rathauspark weiterzufahren. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte 65-jährige Fahrerin eines Ford, welche die Obernstraße in Richtung Verdener Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Der Renault musste anschließend abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+18-Jähriger verursacht Auffahrunfall+ Schwanewede. Ein 18 Jahre alter Fahrer verursachte am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Straße Langenberg einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 18-Jährige befuhr die L149 in Richtung Löhnhorst und beabsichtigte an der Einmündung zur Betonstraße nach links abzubiegen. Dabei bemerkte er eine vor ihm verkehrsbedingt haltende 48-jährige Fahrerin eines Mercedes zu spät und fuhr auf deren Pkw auf. Infolge des Zusammenstoßes geriet der 18-Jährige mit seinem Mitsubishi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden BMW eines 41-jährigen Fahrers. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Mitsubishi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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