Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 02.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer+ Verden. Am Montag, gegen 16 Uhr, kam es bei der Kreuzung Brunnenweg/Niedersachsenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW einer 31-Jährigen. Die 31-jährige Fahrerin nahm den E-Scooter zunächst nicht wahr, sodass dieser frontal mit dem VW kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 46-Jährige und verletzte sich leicht. Der Fahrer des E-Scooters stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.100 Euro.

+Zwei Leichtverletzte bei Unfall+ Achim/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW beabsichtigte, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, um einen 28 Jahre alten Fahrer eines VW zu überholen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Pkw. Er brach den Fahrstreifenwechsel ab und kollidierte in der Folge mit dem VW des 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet dieser ins Schleudern und stieß mit der Außenschutzplanke zusammen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro beziffert.

+Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad+ Verden. In der Straße Am Allerufer stießen am Montagabend ein Jugendlicher auf einem E-Scooter und ein 75-jähriger Pedelecfahrer zusammen. Die beiden Beteiligten befuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie einander ausweichen, lenkten jedoch in dieselbe Richtung, sodass sie zusammenstießen. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw+ Schwanwede. Am Montagmorgen kam es in der Vorbruchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Pkw. Eine 71-jährige Radfahrerin befuhr die Vorbrucher Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Schulstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie dabei einen weiten Bogen und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem Mercedes eines 45-Jährigen, der die Schulstraße in Richtung Vorbrucher Straße befuhr. Die 71-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

+Fußgängerin angefahren und geflüchtet+ Osterholz-Scharmbeck. An der Einmündung der Straße Hinter der Wurth zur Bahnhofstraße stieß am Montagvormittag ein Pkw mit einer Fußgängerin zusammen. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Jugendliche überquerte die Straße, als der Nissan nach rechts in die Bahnhofstraße abbog und mit ihr zusammenstieß. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten der Polizei Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und der Fahrzeugführerin geben. Diese ermittelte eine 70-Jährige als Fahrerin. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+In Gegenverkehr geraten+ Worpswede. Auf der Mevenstedter Straße stieß am Montagabend, gegen 17.50 Uhr, ein 39-jähriger Audi-Fahrer mit einem VW eines 53-Jährigen zusammen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 39-Jährige die Schlußdorfer Straße und wollte nach rechts auf die L153 abbiegen. Beim Abbiegen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem VW, sodass dieser auf die Seite kippte und in einem Carport zu liegen kam. Ein im Carport stehender Smart wurde ebenfalls beschädigt. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt.

An den Fahrzeugen sowie dem Carport entstand ein geschätzter Sachschaden von 123.000 Euro. Der Audi und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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