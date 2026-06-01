Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Domweih: Arbeitsreicher Auftakt für die Polizei

Verden (ots)

Seit Samstag ist die Verdener Domweih eröffnet. Mit dem traditionellen Umzug durch die Innenstadt begann das Festwochenende. Insgesamt 58 Festwagen und Fußgängergruppen beteiligten sich an dem Umzug, der von mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern bei bestem Wetter entlang der Strecke verfolgt wurde.

Die Polizei begleitete den Umzug mit mehreren Einsatzkräften und sicherte gemeinsam mit Feuerwehr und THW die Strecke ab. Der Umzug am Samstag verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Am Samstagabend sowie in der Nacht auf Sonntag kam es zu einzelnen kleineren Auseinandersetzungen. Die Polizei registrierte mehrere Körperverletzungsdelikte sowie Fälle von Beleidigungen und Bedrohungen. Schwerwiegende Verletzungen wurden nicht bekannt.

Im Außenbereich der Stadthalle kam es Sonntagfrüh gegen 3:30 Uhr aus unbekannten Gründen zu einem Handgemenge einer größeren Personengruppe. Mehrere Security-Mitarbeiter, die schlichtend eingreifen wollten, erlitten in dem Tumult leichte Verletzungen. Hinzueilende Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz setzten daraufhin Schlagstöcke ein. Ein 24-jähriger Mann, der gegenüber den Polizisten besonders aggressiv auftrat, wurde von einem Diensthund der Polizei gebissen und leicht verletzt. Letztlich beruhigte sich die Lage durch das Eingreifen der Polizei.

Die Einsatzkräfte leiteten mehrere Strafverfahren ein, zudem sprachen sie drei Platzverweise aus. Eine Person kam diesem nicht nach und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Für zwei weitere Personen endete die Nacht ebenfalls in der Polizeidienststelle.

Insgesamt verlief der Domweih-Auftakt am Samstag sowie in der Nacht auf Sonntag vergleichbar arbeitsintensiv wie in den Vorjahren. Der folgende Sonntag blieb ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei Verden wünscht allen Gästen der Verdener Domweih einen fröhlichen und friedlichen Verlauf der Feierlichkeiten.

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