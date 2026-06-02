Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrer verletzt sich schwer+

Landkreis Osterholz (ots)

+Motorradfahrer verletzt sich schwer+ Hambergen. Am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Pkw. Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem 48-jährigen Mazda-Fahrer die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Ersten Informationen zufolge musste der 48-Jährige verkehrsbedingt in Höhe der Brinkstraße abbremsen. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Der 48-Jährige versuchte noch, mit dem Abbrechen des Bremsvorgangs den Zusammenstoß abzuschwächen, fuhr dadurch jedoch auf den DS einer 54-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige und die 54-Jährige erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Das Motorrad und der Mazda waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell