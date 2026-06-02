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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrer verletzt sich schwer+

Landkreis Osterholz (ots)

+Motorradfahrer verletzt sich schwer+ Hambergen. Am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Pkw. Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem 48-jährigen Mazda-Fahrer die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Ersten Informationen zufolge musste der 48-Jährige verkehrsbedingt in Höhe der Brinkstraße abbremsen. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Der 48-Jährige versuchte noch, mit dem Abbrechen des Bremsvorgangs den Zusammenstoß abzuschwächen, fuhr dadurch jedoch auf den DS einer 54-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige und die 54-Jährige erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Das Motorrad und der Mazda waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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