Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebstahl aus Lagerhalle

Achim/Bierden. Auf nicht bekannte Art und Weise gelangten unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in eine Lagerhalle an der Straße Auf den Mehren. Dort entwendeten die Diebe diverse Maschinen und Werkzeuge. Von den Tätern und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfall mit E-Scooter: 19-Jähriger in Lebensgefahr

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter auf dem Radweg an der Straße Zur Hamme (K9) erlitt am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Mann schwere Verletzungen. Der junge Mann war ersten Ermittlungen zufolge im Laufe des frühen Morgens in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er aus unbekannten Gründen und offenbar alleinbeteiligt stürzte. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin fand den 19-jährigen E-Scooter-Fahrer gegen 5:40 Uhr auf dem Radweg liegend, woraufhin sie den Rettungsdienst alarmierte und gemeinsam mit einem weiteren Helfer Erste Hilfe leistete. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann schließlich in eine Klinik nach Hannover geflogen. Der Verunglückte trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Für Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern besteht keine gesetzliche Helmpflicht. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass das Tragen eines Helms das Risiko schwerer Kopfverletzungen deutlich reduzieren kann.

Pkw-Brand in Hambergen - Polizei ermittelt

Hambergen. Am frühen Montagmorgen geriet in der Straße Vahlenkamp aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Vollbrand. Vor Ort trafen die gegen 3:15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort ein. Die Freiwillige Feuerwehr Hambergen übernahm sofort die Löscharbeiten und konnte den Brand vollständig löschen. Durch das Feuer wurden neben dem betroffenen Peugeot auch eine Fensterscheibe sowie Regenrinnen eines angrenzenden Schuppens und Wohnhauses beschädigt. Zudem entstand Schaden an mehreren Gartenmöbeln. Verletzte hingegen waren nicht zu beklagen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der betroffene Pkw wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Brandort sowie das Fahrzeug wurden weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich zu melden.

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