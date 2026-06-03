Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 03.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Körperverletzung nach Streitigkeiten - Zeugen gesucht+ Ottersberg. In der Großen Straße gerieten am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, zwei 30-jährige Männer mit zwei bislang unbekannten Beschuldigten aneinander. Diese waren mit Motorrädern unterwegs, während die beiden 30-Jährigen mit dem Fahrrad in Richtung Otterstedt fuhren. Im Verlauf der Streitigkeiten sollen die beiden Unbekannten mit einer Holzlatte auf die beiden Opfer eingeschlagen haben, wodurch diese leicht verletzt wurden.

Anschließend entfernten sich die Täter zunächst in Richtung Otterstedt. Kurz darauf trafen die beiden Verletzten in der Straße Am Damm erneut auf die beiden Männer. Dort kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, bei der sich beide Parteien gegenseitig mit Steinen beworfen haben sollen. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer erneut in Richtung Otterstedt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Dieseldiebstahl an Baumaschinen+ Achim. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag 16.45 Uhr bis Dienstag 07 Uhr mehrere hundert Liter Kraftstoff aus drei Baumaschinen entwendet. Die Fahrzeuge standen bei einer Baustelle in der Straße Bruchwiesen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen.

+Reifenbrand an Sattelauflieger+ Oyten. Am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, begann aus bislang ungeklärter Ursache ein Reifen eines Sattelaufliegers während des Wartens an einer Ampel auf dem Oyterdamm stark zu qualmen. Kurz darauf explodierte der Reifen und geriet in Brand. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein rechts daneben wartender Mercedes beschädigt. Ein weiterer davor befindlicher Tesla soll ebenfalls beschädigt worden sein. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges löschte den Reifen eigenständig bis zum Eintreffen der Feuerwehr ab. Diese führten noch Nachlöscharbeiten durch. Der Sattelzug musste anschließend abgeschleppt werden.

+Auffahrunfall auf der A27 - Beteiligter entfernt sich+ Verden/A27. Auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Verden-Nord, kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren die drei Beteiligten hintereinander die A27 in Richtung Cuxhaven, als ein bislang unbekannter Fahrer aus unklarer Ursache stark abbremste. In der Folge führte ein 35-jähriger Fahrer eines BMW eine Gefahrenbremsung durch. Eine nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW auf. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder Fahrzeug haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

+Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt+ Blender. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Seat übersah am Dienstagnachmittag einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Die 48 Jahre alte Fahrerin des BMW wollte von der Straße In der Marsch in die Oister Dorfstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Alkoholisierter Pkw-Fahrer und Radfahrer geraten in Streit+ Ritterhude. In der Straße Hüderbeek kam es am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen VW-Fahrer und einem 60-jährigen Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Männer aufgrund einer Verkehrssituation in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Sie verletzten sich beide dabei leicht.

Aufgrund der Auseinandersetzung riefen Zeugen die Polizei. Diese stellten bei der Sachverhaltsaufnahme neben den Körperverletzungen noch eine weitere Straftat fest. Der 41-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,9 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

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