PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht+

Achim. Heute Mittag kam es in Achim zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der im Verlauf auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt wurde. Gegen 14 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizei Achim, ein Fahrzeug im Bereich der Achimer Innenstadt zu kontrollieren. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrzeugführer jedoch mit seinem BMW in Richtung Hasseler Straße.

Im weiteren Verlauf verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Diesen Moment nutzte der Fahrer, um das Fahrzeug in der Friedrichstraße abzustellen und seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Anwohner beobachteten, wie der Mann in ein angrenzendes Feld lief, und informierten die Polizei.

Zur Fahndung wurden neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde eingesetzt. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Flüchtige bislang nicht aufgefunden werden.

Das zurückgelassene Fahrzeug wurde vor Ort durchsucht. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur und Glatze gehandelt haben. Er habe einen Bart gehabt und sei mit einem schwarz-weiß gestreiften Shirt bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 11:19

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 02.06.2026

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer+ Verden. Am Montag, gegen 16 Uhr, kam es bei der Kreuzung Brunnenweg/Niedersachsenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 09:11

    POL-VER: +Motorradfahrer verletzt sich schwer+

    Landkreis Osterholz (ots) - +Motorradfahrer verletzt sich schwer+ Hambergen. Am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Pkw. Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem 48-jährigen Mazda-Fahrer die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Ersten Informationen zufolge musste der 48-Jährige verkehrsbedingt in Höhe der Brinkstraße ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:37

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Diebstahl aus Lagerhalle Achim/Bierden. Auf nicht bekannte Art und Weise gelangten unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in eine Lagerhalle an der Straße Auf den Mehren. Dort entwendeten die Diebe diverse Maschinen und Werkzeuge. Von den Tätern und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren