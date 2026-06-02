Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht+

Achim. Heute Mittag kam es in Achim zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der im Verlauf auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt wurde. Gegen 14 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizei Achim, ein Fahrzeug im Bereich der Achimer Innenstadt zu kontrollieren. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrzeugführer jedoch mit seinem BMW in Richtung Hasseler Straße.

Im weiteren Verlauf verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Diesen Moment nutzte der Fahrer, um das Fahrzeug in der Friedrichstraße abzustellen und seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Anwohner beobachteten, wie der Mann in ein angrenzendes Feld lief, und informierten die Polizei.

Zur Fahndung wurden neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde eingesetzt. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Flüchtige bislang nicht aufgefunden werden.

Das zurückgelassene Fahrzeug wurde vor Ort durchsucht. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur und Glatze gehandelt haben. Er habe einen Bart gehabt und sei mit einem schwarz-weiß gestreiften Shirt bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

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