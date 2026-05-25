Bundeskriminalamt

BKA: Neue BKA-Kampagne "Spurlos Verschwunden" startet - Tag der vermissten Kinder 2026: Helfen Sie der Polizei bei der Aufklärung von sechs offenen Vermisstenfällen

Wiesbaden (ots)

Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Allein 2025 registrierte die Polizei rund 108.900 Vermisstenfälle. Die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen kehrt nach kurzer Zeit wohlbehalten in ihr soziales Umfeld zurück. Einige Fälle bleiben jedoch über Jahre hinweg ungeklärt - Familien leben weiter in Ungewissheit.

Der internationale Tag der vermissten Kinder macht seit Jahrzehnten auf das Schicksal verschwundener Kinder und Jugendlicher aufmerksam. Anlässlich dieses Tages startet das Bundeskriminalamt die bundesweite Kampagne "Spurlos Verschwunden". Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für ungeklärte Vermisstenfälle zu erhöhen und neue Hinweise aus der Bevölkerung zu gewinnen.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen aktuell sechs Kinder und Jugendliche, die zwischen 1985 und 2021 in Deutschland verschwanden und bis heute vermisst werden: Sven Hollstein, Sandra Wißmann, Katrin Konert, Inga Gehricke sowie Frieda und Alfons Schulz. Zuletzt gesehen bei alltäglichen Situationen wie auf dem Nachhauseweg, beim Einkaufen oder auf einem Ausflug. Ihre Fälle stehen exemplarisch für viele weitere ungeklärte Vermisstenfälle in Deutschland.

Ihr Hinweis kann den Unterschied machen

Das BKA ruft die Bevölkerung dazu auf, die Kampagne aktiv zu unterstützen. Oft entscheidet eine einzige, bisher unbedeutend erscheinende Beobachtung über den Erfolg einer Fahndung. Weiterführende Informationen zu den Vermisstenfällen sowie Möglichkeiten zur Hinweisabgabe finden Sie unter: www.bka.de/spurlosverschwunden

Auch ohne konkrete Hinweise kann jede und jeder einen wichtigen Beitrag leisten: Teilen Sie die BKA-Kampagne "Spurlos Verschwunden" in den sozialen Netzwerken und helfen Sie dabei, die Aufmerksamkeit für die vermissten Kinder und Jugendlichen zu erhöhen.

Rückfragen zu den Vermisstenfällen sind an die jeweilige Landespolizei zu stellen. Für O-Töne steht die Pressestelle des BKA zur Verfügung.

Original-Content von: Bundeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell