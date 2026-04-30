Bundeskriminalamt

BKA: "Identify Me": Weiteres Opfer in internationaler Fahndungskampagne identifiziert - Festnahme im Fall "Die Frau mit der Richmond-Zahnkrone"

Wiesbaden (ots)

Die internationale Fahndungskampagne "Identify Me" hat zu einem weiteren Ermittlungserfolg geführt. Französische Sicherheitsbehörden konnten "die Frau mit der Richmond-Zahnkrone" als Hakima Boukerouis identifizieren, deren Leiche vor 21 Jahren in Frankreich aufgefunden wurde. Die kriminalpolizeiliche Ermittlungsabteilung der Gendarmerie mit Sitz in Metz, die die Untersuchung leitet, hat zudem die Festnahme eines Verdächtigen im Zusammenhang mit ihrem Tod bestätigt.

Der Fall geht auf den 7. Januar 2005 zurück, als die verstümmelte Leiche einer Frau versteckt in einer Regentonne im französischen Dorf Saint-Quirin entdeckt wurde. Das Opfer war in schwarze Müllsäcke gewickelt und mit Seilen verschnürt worden. Es wird angenommen, dass sie zwischen September und Oktober 2004 starb.

Über zwei Jahrzehnte lang blieb ihre Identität unbekannt. Mittels DNA-Abgleich mit Familienmitgliedern des Opfers gelang der Durchbruch.

Die Identifizierung ist der fünfte Erfolg der internationalen Fahndungskampagne "Identify Me" und zudem der erste Fall mit einer Festnahme. Da die Ermittlungen und gerichtlichen Verfahren noch andauern, können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Über die Kampagne Identify Me

Im Oktober 2024 wurde die internationale Fahndungskampagne "Identify Me" mit sechs europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien) fortgesetzt. Gemeinsam mit Interpol verfolgen sie das Ziel, die Identität von 47 Frauen zu klären.

Die meisten dieser Frauen wurden entweder teils auf brutale Art und Weise getötet oder sind unter zweifelhaften oder ungeklärten Umständen gestorben. Einige Fälle liegen bereits Jahrzehnte zurück und haben mutmaßlich internationale Bezüge. Mit dem erneuten Fahndungsaufruf erhofft sich die Polizei entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der unbekannten Frauen beitragen.

Helfen auch Sie mit:

Damit auch die verbleibenden 42 toten unbekannten Frauen ihre Namen zurückerhalten, sind die Polizeien auf Ihre Hinweise angewiesen. Sollten Sie Informationen oder Hinweise zu den unbekannten Toten haben, bitten wir Sie dringend, sich zu melden.

Die neun deutschen Fälle finden Sie auf der BKA-Kampagnen-Seite www.bka.de/identifyme

Alle internationale Fälle der Kampagne sind auf der Webseite von Interpol abrufbar: www.interpol.int/IM

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