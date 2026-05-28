Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Illegale Entsorgung von Tierresten im Romecketal

Sundern (ots)

Im Landschaftsgebiet Romecketal zwischen Meinkenbracht und Obersalwey sind am Mittwochabend illegal entsorgte Tierreste aufgefunden worden.

Die Örtlichkeit ist über einen Forstweg aus Meinkenbracht erreichbar. Die Fundstelle befand sich auf Höhe Brenschede etwa fünf Meter abseits des Weges zwischen Sträuchern.

Ein zuständiger Jagdaufsichtsberechtigter hatte zunächst Kadavergeruch wahrgenommen und anschließend die Tierreste entdeckt. Er informierte daraufhin die Polizei.

Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten zwei Schaffelle mit Kadaverresten. Zudem lagen dort Innereien, die nach ersten Erkenntnissen vermutlich ebenfalls von einem Schaf stammen. Die Tierreste waren verteilt im Bereich der Sträucher abgelegt worden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Tierkörperbeseitigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Tierreste geben können, sich bei der Polizeiwache Sundern unter 02933 90 200 zu melden.

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