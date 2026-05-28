Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Wohnung in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 27.05.2026, erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über einen Einbruch in Arnsberg-Neheim, der sich bereits am Vortag, Dienstag den 26.05.2026, zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignet hat. Die Eingangstür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde gewaltsam geöffnet. Der Wohnungseigentümer gab an, dass eine Spardose mit Münzgeld im Wert von rund 50 EUR entwendet wurde. Außerdem bemerkte er eine geöffnete Bierdose in der Küche, die vermutlich vom bislang unbekannten Täter mitgebracht und zurückgelassen wurde. Der Einbruch wurde zunächst vom Hauseigentümer festgestellt, der am folgenden Tag die Polizei informierte.

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