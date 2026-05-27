Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 21:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Neheim hielt sich zusammen mit seinen Freunden in der Fußgängerzone auf. Die Freunde suchten kurzzeitig ein Lebensmittelgeschäft auf, um Getränke zu kaufen. Der 17-Jährige wartete auf Höhe eines Niedrigpreisgeschäftes in der Fußgängerzone auf seine Freunde. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Geschädigten von hinten. Er legte seinen Arm um den Hals des Jugendlichen, drückte zu und würgte ihn kurzzeitig. In diesem Zuge hob der unbekannte Täter den 17-Jährigen auch für einen kurzen Moment vom Boden hoch. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei derzeit nicht vor. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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