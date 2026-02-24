Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger gingen leer aus; Spielautomaten von Einbrechern geplündert; Diebstahl von Crossmaschine: Zeugen gesucht! und mehr

Bild-Infos

Download

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Betrüger gingen leer aus - Hanau

(cb) Vermeintliche Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus Hanau auf. Am Telefon erzählten sie der hochbetagten Frau, dass ihr Sohn in einen Unfall involviert wäre. Um zu verhindern, dass er in Haft muss, forderten die Betrüger die Zahlung einer Kaution. Die Rentnerin war offenbar so geschockt und suchte, während die Betrüger sie am Telefon hielten, Bargeld und Schmuck zusammen. Ein etwa 30 Jahre alter, etwa 1,90 Meter großer, sehr dünner Mann klingelte schließlich gegen 18.30 Uhr an der Tür der rüstigen Dame, um ihre Wertgegenstände entgegenzunehmen. Da die Rentnerin nun doch Zweifel an dem Sachverhalt hatte, informierte sie daher die richtige Polizei. Bei deren Eintreffen war der dunkelgekleidete Betrüger bereits über die John-F.-Kennedy-Straße geflüchtet. Die Beamten der Kriminalpolizei Hanau haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Einparkvorgang führte zur Kollision mit drei weiteren Fahrzeuge: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu einem Verkehrsunfall vom Montagnachmittag sagen können. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 17.05 Uhr ein 1er BMW mit HU-Kennzeichenschildern auf der Lamboystraße (10er-Hausnummern). Um offenbar in eine dortige Parklücke zu fahren, bremste der noch unbekannte Fahrer seinen Wagen abrupt ab. In der Folge mussten die sich dahinter befindenden Fahrer eines Opels und eines Mercedes-Sprinters abbremsen. Bei seinem zusätzlichen Ausweichmanöver kam der Kastenwagen zwischen dem Opel und einem in gleiche Richtung fahrenden Seat zum Stehen. Der genaue Sachschaden an den drei Autos muss noch ermittelt werden. Ein Mitfahrer der Corsa-Lenkerin wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Da sich der Fahrer des BMW nach dem Einparken von der Unfallörtlichkeit entfernte, wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 069 8098-5699 bei den Beamten in Offenbach.

3. Spielautomaten von Einbrechern geplündert - Hanau

(cb) Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 11 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Steinheimer Straße (einstellige Hausnummern). Im Inneren der Lokalität brachen sie gewaltsam die beiden montierten Spielautomaten auf und plünderten diese. Im weiteren Verlauf, so die derzeitigen Erkenntnisse, öffneten die Unbekannten die Kasse und entnahmen aus dieser das Bargeld. Damit flüchteten die Langfinger schließlich. Der durch die Tat verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Treffen nahm ungeahnte Wendung: Einleitung mehrere Verfahren durch die Polizei - Hanau

(me) Ein Treffen unter Freunden am frühen Dienstagmorgen endete mit der Einleitung mehrerer Verfahren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand saßen die drei Freunde gegen 1.45 Uhr in einem Wagen auf der Rühlstraße. Dort soll, nach dem Konsum von Lachgas, ein 19-Jähriger auf einen 21 Jahre alten Bekannten körperlich eingewirkt haben. Im weiteren Verlauf habe die dritte Person, ein 23-Jähriger, einen Teleskopschlagstock hervorgeholt und den zuvor geschlagenen jungen Mann bedroht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Situation vor Ort beruhigen und nahmen die beiden Aggressoren mit auf das Polizeirevier. Dort wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Sie haben sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Bedrohung zu verantworten. Der mitgeführte Teleskopschlagstock wurde sichergestellt und eine gesonderte Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

5. Weißes "Bulls"-Fahrrad gefunden: Eigentümer gesucht - Langenselbold

(cb) Wem gehört das weiße E-Bike der Marke Bulls? Das fragen sich die Beamten der Polizeistation Langenselbold und suchen die Eigentümerin oder den Eigentümer des Rads. Dieses fand ein Mitteiler samt dazugehörigem Ladekabel am Samstag an einem Spielplatz in der Ulmenstraße auf. Eine Streifenbesatzung hat das hochwertige Fahrrad samt Zubehör kurz darauf sichergestellt. Der bislang unbekannte Eigentümer wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Langenselbold (06183 91155-0) zu melden. Für die Herausgabe des Fahrrads ist ein entsprechender Eigentumsnachweis erforderlich. Dieser kann unter anderem durch eine Rechnung, einen Kaufvertrag oder andere geeignete Unterlagen erbracht werden.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle PP Südosthessen).

6. Diebstahl von Crossmaschine: Zeugen gesucht! - Wächtersbach

(fg) Im Ortsteil Waldensberg, in der Leisenwalder Straße (10er-Hausnummern), entwendeten Unbekannte ein KTM 525 EXC Bike, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Das Motorrad in den Farben schwarz und orange, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls kein Kennzeichenschild angebracht war, befand sich auf dem Hof des Anwesens. Zuvor habe der Täter noch beabsichtigt, die verschlossene Holztür der Werkstatt zu öffnen; dies misslang jedoch. Hierbei entstand zudem Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann. Die Crossmaschine war nicht fahrbereit, weshalb sie mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Diebstahl fand am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, statt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

7. Kontrollen in der Gartenstraße und der Hanauer Straße: Polizei zieht positives Fazit - Schlüchtern

(fg) Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmenden hielt sich bei geplanten Kontrollmaßnahmen am Montagvormittag in der Gartenstraße und der Hanauer Straße an die geltenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Zwischen 9 Uhr und 11.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Unterstützungskräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz insgesamt 31 Fahrzeuge und 44 Personen. Nur in wenigen Fällen mussten Verstöße beanstandet werden. So wurden lediglich zwei Bußgeldverfahren eingeleitet. Zu den weiteren geahndeten Ordnungswidrigkeiten zählten unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht. Das Kontrollergebnis belege ein verantwortungsbewusstes Verhalten der meisten Fahrerinnen und Fahrer, weshalb seitens der Polizei insgesamt ein positives Fazit gezogen wird. Die Kontrollen sind ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und werden auch künftig fortgesetzt.

Offenbach, 24.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell