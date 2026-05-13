Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mehrere Körperverletzungen und Drogendelikt an Dresdner Bahnhöfen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dresden (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 12. Mai 2026, kam es im Bereich der Bahnhöfe Dresden-Neustadt und Dresden Hauptbahnhof sowie in einem Regionalexpress zu körperlichen Übergriffen durch einen 33-Jährigen. Zudem musste die Bundespolizei bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei weiteren Männern einschreiten.

Gegen 19:45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden von einem Zeugen angesprochen. Dessen Ehefrau war kurz zuvor vor einer Drogeriefiliale von einem Unbekannten attackiert worden. Der Mann hatte so gewaltvoll an ihrem Rucksack gerissen, dass die Frau nur durch einen Ausfallschritt einen Sturz verhindern konnte.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung gab eine Zugbegleiterin den Hinweis auf eine aggressiv auftretende Person, die Reisende belästigte. Die Beamten stellten einen 33-jährigen Deutschen fest. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten eine Cliptüte mit einer geringen Menge Crystal Meth.

Durch den Abgleich von Videomaterial und weitere Zeugenmeldungen konnten dem Mann weitere Taten am selben Tag zugeordnet werden:

Dresden-Neustadt (ca. 17:45 Uhr): Der Beschuldigte zog einer 29-jährigen Frau am Bahnsteig 1 unvermittelt an den Haaren. Ein unbekannter Zeuge kam der Frau zur Hilfe.

Regionalexpress RE 50 (ca. 17:10 - 17:25 Uhr): Es besteht der dringende Verdacht, dass der 33-Jährige bereits auf der Fahrt von Leipzig nach Dresden mehrere Frauen tätlich angriff, unter anderem durch Haare ziehen und Tritte.

Gegen den polizeibekannten Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zeugenaufruf:

Die Bundespolizei bittet Reisende, die am 12.05.2026 zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr im RE 50 (Leipzig-Dresden) oder am Bahnhof Dresden-Neustadt Zeuge von Übergriffen wurden oder selbst geschädigt sind, sich zu melden. Insbesondere der unbekannte Helfer von Bahnsteig 1 im Bahnhof Dresden-Neustadt wird gebeten, Kontakt mit der Bundespolizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer 0351 / 81502 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Darüber hinaus kam es bereits am späten Nachmittag, gegen 17:40 Uhr, an der Bayrischen Straße zu einer Auseinandersetzung. Ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger schlug nach ersten Erkenntnissen mit einer Glasflasche auf einen 46-jährigen Tschechen ein. Beim Eintreffen der einer Streife hatten Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Kontrahenten bereits getrennt. Der 46-jährige Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Auch der Angreifer wies leichte Verletzungen auf. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

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