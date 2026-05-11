Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Einsatzreiches Wochenende am Hauptbahnhof: Mehrere Haftbefehle vollstreckt - Messerattacken am Wiener Platz fordern Verletzte

Dresden (ots)

Ein einsatzreiches Wochenende beschäftigte die Bundespolizeiinspektion Dresden am 8. und 9. Mai 2026. Neben der Vollstreckung mehrerer Haftbefehle kam es am Samstagabend zu einer schwerwiegenden gewaltsamen Auseinandersetzung am Wiener Platz, bei der drei Personen teils schwere Verletzungen erlitten.

Die Serie der Festnahmen begann bereits am Freitagmorgen gegen 08:26 Uhr in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs. Dort kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen estnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Diebstahls sowie eine weitere Ausschreibung des Amtsgerichts Offenburg. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro nicht begleichen konnte, wurde er für eine 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Dresden überstellt. Nur wenige Stunden später, gegen 13:13 Uhr, folgte die Festnahme eines 38-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Dresden. Da dieser eine Geldstrafe der Staatsanwaltschaft Dresden in Höhe von 450 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zum Antreten einer 15-tägigen Haftstrafe ebenfalls in die JVA Dresden gebracht.

Am späten Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr vollstreckten die Einsatzkräfte einen weiteren Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Deutschen. Der wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesuchte Mann war nicht in der Lage, die fälligen 1.065,50 Euro zu entrichten, woraufhin er eine 21-tägige Haftstrafe antrat.

Die Lage eskalierte schließlich gegen 20:15 Uhr am Wiener Platz. Ein 27-jähriger Afghane beobachtete eine dreiköpfige Männergruppe dabei, wie diese Passanten anpöbelte. Als er die Szene mit seinem Mobiltelefon filmte, wurde er von der Gruppe mit einer Glasflasche angegriffen und im Gesicht verletzt. Kurz darauf rettete sich ein 28-jähriger Afghane mit einer Stichverletzung im Rücken zu einer Streife im Hauptbahnhof. Während die Beamten Erste Hilfe leisteten und Rettungskräfte sowie die Landespolizei alarmierten, entdeckte eine weitere Streife vor dem Hauptbahnhof ein drittes Opfer: Ein 27-jähriger Afghane wies eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers auf.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 20-jähriger Syrer noch am Wiener Platz als Tatverdächtiger gestellt werden. Zwei weitere Verdächtige flüchteten zunächst in Richtung Prager Straße, wo die Beamten einen 16-jährigen Portugiesen festnehmen konnten. Ein dritter Täter ist derzeit noch flüchtig. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachverhalt wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei Sachsen übergeben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

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