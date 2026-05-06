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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei nimmt zwei Männer nach Angriffen am Hauptbahnhof Dresden fest

Dresden (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es im Umfeld des Dresdner Hauptbahnhofs zu zwei massiven tätlichen Angriffen auf Sicherheits- und Kontrollkräfte. Innerhalb weniger Stunden musste die Bundespolizei einschreiten, um zwei aggressive Tatverdächtige unter Kontrolle zu bringen. Zwei Bahnmitarbeiter wurden dabei verletzt.

Die erste Auseinandersetzung ereignete sich gegen 13:25 Uhr während einer Fahrscheinkontrolle in einer Straßenbahn. Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der ohne gültiges Ticket unterwegs war, griff die beiden Kontrolleure (28, 29) unvermittelt an. Einem der Geschädigten schlug er mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser Verletzungen an der Lippe davontrug. Den zweiten Kontrolleur brachte er zu Boden und belastete dessen Nackenbereich massiv mit seinem Körpergewicht.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden konnte den Mann überwältigen. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich aggressiv und versuchte mehrfach, sich dem Zugriff zu entziehen. Ein im Vorfeld vermutetes Messer wurde bei der anschließenden Durchsuchung nicht gefunden. Während der 28-Jährige vor Ort medizinisch versorgt werden konnte, wurde sein 29-jähriger Kollege mit erheblichen Nackenschmerzen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Erstmaßnahmen an die Landespolizei Sachsen übergeben und blickt nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Erschleichens von Leistungen entgegen.

Gegen 17:25 Uhr kam es vor dem Bahnhof zu einem weiteren Zwischenfall. Ein stark alkoholisierter 47-jähriger Deutscher steuerte gezielt auf eine Streife der DB Sicherheit zu, stieß heftige Beleidigungen aus und versuchte, die Sicherheitskräfte zu schlagen. Die Mitarbeiter reagierten besonnen, brachten den Angreifer zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei am Boden fest.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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