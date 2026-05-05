Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Raubüberfall am Hauptbahnhof Dresden - 15-Jährige bewusstlos aufgefunden

Dresden (ots)

Am späten Abend des 04.05.2026 kam es am Dresdner Hauptbahnhof zu einem Raubdelikt und einem anschließenden Polizeieinsatz.

Gegen 22:35 Uhr meldete ein Passant der Bundespolizei eine bewusstlose junge Frau auf dem Wiener Platz. Eine Streife der Bundespolizei fand vor Ort eine 15-jährige Syrerin in bewusstlosem Zustand vor. In ihrer Begleitung befanden sich ihr 17-jähriger Bruder sowie eine gleichaltrige libysche Freundin. Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die Geschädigte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte.

Nach Zeugenaussagen der 15-jährigen Freundin war die Jugendliche zuvor Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Täter habe sie geschlagen und getreten und ihr anschließend ein Mobiltelefon sowie ein Parfüm entwendet. Die Zeugin konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf in unmittelbarer Nähe identifizieren.

Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen, einem 21-jährigen Sudanesen, eskalierte die Situation. Der Bruder der Geschädigten versuchte, den Tatverdächtigen mit einem Stuhl anzugreifen. Die Beamten konnten den Angriff aber unterbinden.

Bei der Durchsuchung des 21-jährigen Tatverdächtigen wurde das geraubte Parfüm in dessen Hosentasche sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Beschuldigte alkoholisiert war. Ein Drogentest verlief zudem positiv.

Die weiteren Ermittlungen wegen Raubes sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden von der zuständigen Landespolizei übernommen.

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