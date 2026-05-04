Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Widerstand und Messer sichergestellt - Alkoholisierter Mann belästigt Reisende im Bahnhof Dresden-Neustadt

Dresden (ots)

Am späten Freitagnachmittag (01.05.2026) kam es im Bahnhof Dresden-Neustadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 19-jähriger Mann vorläufig festgenommen wurde.

Gegen 17:25 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Bundespolizei über eine männliche Person, die im Eingangsbereich Reisende lautstark anschreien und belästigen würde. Zeugen wiesen zudem darauf hin, dass der Mann ein Messer in der Hosentasche mit sich führte.

Die Beamten stellten den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Kontrolle wurde im Hosenbund des alkoholisierten Mannes ein griffbereites Jagdmesser in einer Scheide aufgefunden und sichergestellt.

Als der 19-jährige Litauer zur weiteren polizeilichen Sachbearbeitung in den Dienstverrichtungsraum gebracht werden sollte, verweigerte er die Kooperation. Er riss sich los und versuchte zu flüchten.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Belästigung der Allgemeinheit und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der 19-Jährige zuständigkeitshalber an die Landespolizei Sachsen übergeben und in das Zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

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