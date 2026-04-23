Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Fahrkartenkontrolle eskaliert - 17-Jähriger greift Zugbegleiter mit Pfefferspray an

Dresden (ots)

Am Abend des 22. April 2026 kam es in einer S-Bahn der Linie 8 in Richtung Kamenz zu einem tätlichen Angriff auf einen Zugbegleiter. Ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger sprühte dem Mitarbeiter bei einer Fahrkartenkontrolle unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich, als der Zug den Haltepunkt Bischheim- Gersdorf erreichte. Bei der routinemäßigen Kontrolle konnte der Tatverdächtige keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Infolgedessen wurde der 17-Jährige aufgefordert, den Zug zu verlassen. Der junge Mann reagierte darauf mit zunehmender verbaler Aggressivität.

Beim Aussteigen aus dem Zug drehte sich der Beschuldigte plötzlich um, sprühte dem Zugbegleiter gezielt Pfefferspray ins Gesicht und ergriff anschließend die Flucht. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Kurze Zeit nach der Tat stellte sich der 17-Jährige selbst in einem Krankenhaus, da er sich bei seiner Flucht verletzte. Gegenüber den dortigen Einsatzkräften der Polizei Sachsen räumte er die Tat ein.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-Jährigen eingeleitet.

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