Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Wochenendbilanz am Hauptbahnhof Dresden: Festnahme, Drogenfunde und Tumulte im Supermarkt

Dresden (ots)

Bereits am Samstagabend (11.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden gegen 21:15 Uhr einen 31-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof Dresden. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten ein Reizstoffsprühgerät. Da das Gerät weder ein erforderliches Prüfzeichen noch die Kennzeichnung "nur zur Tierabwehr" aufwies, wurde es sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Sonntagnachmittag (12.04.2026) geriet ein 28-jähriger Afghane im Hauptbahnhof Dresden in den Fokus einer Streife. Bei der Kontrolle des polizeibekannten 28-Jährigen fanden die Beamten zwei in Tüten eingewickelte Steine. Der Mann gab zudem an, dass es sich um Heroin handle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Gegen 18:20 Uhr desselben Tages wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz in einem Einkaufsmarkt gerufen. Ein 38-jähriger Deutscher war dort mit Mitarbeitenden und dem Sicherheitsdienst aneinandergeraten. Laut Zeugenaussagen soll der Mann drei Angestellte massiv beleidigt haben, nachdem er vermutet hatte, man habe seinen Einkaufswagen weggeschoben. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erhob der Beschuldigte jedoch schwere Vorwürfe gegen einen 39-jährigen Sicherheitsmitarbeiter: Dieser soll ihn im Pfandraum mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Während der Kontrolle des 38-Jährigen fanden die Beamten zudem unbezahltes Bier in seinem Rucksack. Die Polizei leitete daraufhin separate Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Diebstahls sowie Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell