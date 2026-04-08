Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei nimmt Randalierer und gesuchten Straftäter fest

Dresden (ots)

Der gestrige Dienstag (07.04.2026) forderte die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden in besonderem Maße. Innerhalb weniger Stunden mussten im Bereich der Bahnhöfe Dresden-Neustadt und Dresden-Hauptbahnhof zwei Männer festgenommen werden, die nicht nur Straftaten begingen, sondern sich den polizeilichen Maßnahmen mit erheblicher körperlicher Gegenwehr widersetzten.

Gegen 10:10 Uhr eskalierte die Situation in einer Filiale im Bahnhof Dresden-Neustadt. Ein 36-jähriger Eritreer entwendete Waren und konsumierte unbezahlte Getränke. Als er gestellt wurde, stieß er mutwillig Weinregale um. Besonders provokant: Selbst im Beisein der alarmierten Polizisten zerstörte er beim Abführen weitere Weinflaschen. Der polizeibekannte 36-Jährige leiste bei den polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Neben Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls und Sachbeschädigung erhielt er ein zweijähriges Hausverbot.

Gegen 19:30 Uhr sorgte ein 39-jähriger polnischer Staatsangehöriger für einen Einsatz im Regional Express. Der Mann war auf der Strecke von Görlitz nach Dresden ohne Ticket unterwegs und stark alkoholisiert. Bei der Ankunft im Dresdner Hauptbahnhof leistete er erheblichen Widerstand gegen die Beamten, um die polizeilichen Maßnahmen zu verhindern. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme wegen eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots vorlag. Nach einer medizinischen Zwischenstation im Krankenhaus aufgrund seiner hohen Alkoholisierung wurde er heute Morgen wieder der Bundespolizei übergeben. Den 39-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem erfolgt im Laufe des heutigen Tages seine Überstellung an die polnischen Behörden.

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