Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme in der S-Bahn - 27-Jähriger muss achtmonatige Haftstrafe antreten

Dresden (ots)

Ein 27-jähriger Mann wurde am Mittwochabend, den 22. April 2026, im Bahnhof Dresden-Neustadt festgenommen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrollierten den Deutschen gegen 19:00 Uhr in der S-Bahn S1 in Fahrtrichtung Schöna. Ein Abgleich seiner Daten ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden.

Der Mann war vom Amtsgericht Pirna wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, hatte diese jedoch nicht angetreten.

Nach der Festnahme wurde er um 20:30 Uhr direkt in die Justizvollzugsanstalt Dresden überstellt.

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