Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ereignisreiches Wochenende in Dresden: Bundespolizei schreitet bei Körperverletzungen, Widerstand und Waffenverstoß ein

Dresden (ots)

Das vergangene Wochenende forderte die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden in besonderem Maße. Neben mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen im Bereich des Hauptbahnhofs mussten die Beamten auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz am Bahnhof Neustadt einschreiten.

Am Freitagvormittag (24.04.2026) gegen 11:00 Uhr eskalierte eine Situation am Wiener Platz. Eine 15-jährige Tschechin und ein 22-jähriger Syrer belästigten eine dort wartende Schulklasse auf Klassenfahrt. Als die Gruppe versuchte, der Situation auszuweichen, verfolgte die 15-Jährige die Schüler und deren Lehrerin. Unter fremdenfeindlichen Beleidigungen ("Scheiß Deutsche") schlug und trat die Jugendliche mit einer Einkaufstüte auf einen Schüler und die Lehrerin ein. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und übergab den Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei.

Am späten Samstagabend (25.04.2026) gegen 23:00 Uhr stellten Beamte eine 42-jährige Deutsche im Hauptbahnhof fest, gegen die ein Hausverbot vorlag. Die polizeibekannte Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, reagierte sofort verbal aggressiv. Als sie zur Wache verbracht werden sollte, leistete sie massiven körperlichen Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt dabei eine leichte Verletzung, blieb jedoch dienstfähig. Die Frau muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs verantworten.

Aufregung herrschte am Sonntagnachmittag (26.04.2026) am Bahnhof Dresden-Neustadt. Passanten meldeten einen Mann, der wütend eine Schusswaffe auf den Boden geworfen habe.

Die Bundespolizisten fanden vor Ort eine täuschend echte Spielzeugpistole (Anscheinswaffe). Der Besitzer, ein 30-jähriger Slowake, konnte im Nahbereich gestellt werden. Die Waffe wurde beschlagnahmt, und gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Führens von Anscheinswaffen eingeleitet.

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