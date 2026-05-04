Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach Steinbewurf auf S-Bahn in Radeberg

Radeberg (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, der sich am Abend des 30. April 2026 ereignet hat.

Gegen 20:00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen möglichen Steinbewurf auf die S-Bahn-Linie S8 informiert. Der Zug befand sich auf der Strecke von Kamenz in Richtung Dresden Hauptbahnhof.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Vorfall im Bereich der Eisenbahnbrücke Rathenaustraße in Radeberg. Dort hielt sich zum Tatzeitpunkt eine Gruppe von etwa 3 bis 5 dunkel gekleideten Personen auf, die im Verdacht stehen, den fahrenden Zug mit Steinen beworfen zu haben.

Während der Triebfahrzeugführer vor Ort zunächst keine unmittelbaren Schäden feststellen konnte, wurde bei der Ankunft im Dresdner Hauptbahnhof eine Beschädigung an der Führerstandscheibe des Triebfahrzeugs durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt.

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung im Raum Radeberg sowie eine Absuche der Brücke durch die Landespolizei verliefen ohne Feststellung von Tatverdächtigen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Haben Sie am Donnerstag, den 30.04.2026, gegen 20:00 Uhr Beobachtungen im Bereich der Brücke Rathenaustraße in Radeberg gemacht?

Können Sie Angaben zu der Personengruppe (3-5 Personen, dunkel gekleidet) machen?

Haben Sie verdächtige Bewegungen oder Personen im Umfeld der Bahngleise gesehen?

Gibt es weitere Fahrgäste oder Passanten, die Hinweise zum Tathergang geben können?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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