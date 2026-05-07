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Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Körperverletzung im Regionalexpress: Bundespolizist in der Freizeit stellt Tatverdächtigen am Bahnhof Coswig

Dresden (ots)

Am frühen Abend des 06.05.2026 kam es gegen 17:00 Uhr im Regionalexpress auf der Strecke von Dresden nach Coswig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versetzte ein 35-jähriger deutscher Staatsangehöriger einem 43-jährigen Fahrgast unvermittelt einen Schlag ins Gesicht und beleidigte diesen. Ein Zeuge griff couragiert ein und trennte die Parteien vorerst.

Der Triebfahrzeugführer informierte umgehend die Leitstelle der Bundespolizei. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Coswig versuchte der 35-Jährige erneut zu flüchten. Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Dresden, der sich privat auf dem Heimweg befand, beobachtete die Flucht und konnte den Mann in Zusammenarbeit mit dem Zugbegleiter stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festhalten.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab, dass der Beschuldigte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem lag gegen den Mann ein bestehendes Beförderungsverbot der Deutschen Bahn für den Bereich Mitteldeutschland vor.

Der Tatverdächtig stand zum Zeitpunkt der Festnahme unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

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