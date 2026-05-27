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POL-HSK: LAST CALL: Große Präventionsveranstaltung zur Radfahrsicherheit am Samstag in Neheim

POL-HSK: LAST CALL: Große Präventionsveranstaltung zur Radfahrsicherheit am Samstag in Neheim
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Arnsberg (ots)

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr zum Anfassen: Am Samstag, 30. Mai 2026, lädt die NRW-Initiative #sicherimstraßenverkehr gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern zu einer großen Präventionsveranstaltung rund um das Thema Radfahrsicherheit nach Arnsberg-Neheim ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Fußgängerzone Neheim. Die gesamte Innenstadt zwischen Hauptstraße/Möhnestraße und dem Bexleyplatz verwandelt sich dabei in einen großen "Markt der Möglichkeiten" rund um Verkehrssicherheit und Prävention.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Mitmachprogramm für alle Altersgruppen. Themenschwerpunkte sind insbesondere die sichere Teilnahme am Radverkehr sowie der Schutz von Kindern im Straßenverkehr.

Unter anderem werden angeboten:

   - Fahrrad-Check-Ups
   - Fahrrad- und E-Scooter-Simulatoren
   - Helmtestgeräte
   - Rauschbrillen-Parcours
   - Präventionsstände zahlreicher Netzwerkpartner
   - eine anschauliche "Toter Winkel"-Demonstration mit einem Lkw

Erwartet werden zudem NRW-Innenminister Herbert Reul sowie NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.

Im Rahmen der Veranstaltung treten außerdem der Hochsauerlandkreis und die Stadt Arnsberg offiziell der NRW-Initiative #sicherimstraßenverkehr bei.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Verkehrsteilnehmenden - von Familien über Radfahrerinnen und Radfahrer bis hin zu Berufspendlern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Die Polizei und alle Netzwerkpartner laden herzlich dazu ein, vorbeizukommen, sich zu informieren und gemeinsam ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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