Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 22:20 Uhr kam es in der Hellefelder Straße in Alt-Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg hielt sich zusammen mit seinem Freund auf einer öffentlichen Sitzbank auf. Fünf bis sechs bislang unbekannte Täter näherten sich den beiden Freunden. Die Personengruppe trat den beiden Männern gegenüber verbal aggressiv auf, beleidigte sie und drohte ihnen Schläge an. Nach Angaben des Geschädigten konnte er auch ein Messer erkennen, welches die unbekannten Täter zwischen sich herumreichten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde mit dem Messer jedoch nicht gedroht. Im weiteren Verlauf griffen die unbekannten Täter den 20-jährigen Geschädigten an, indem sie auf ihn einschlugen und eintraten. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung des Europaplatzes. Der Geschädigte verletzte sich leicht. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Zu insgesamt fünf unbekannten Tätern liegen Personenbeschreibungen vor. Demnach werden alle Täter als männlich, ca. 17- 19 Jahre alt, ca. 175- 185 cm groß und mit einem südeuropäischen, albanischen Phänotyp beschrieben. Darüber hinaus hatte einer der Täter blonde Haare und trug eine weiße Trainingsjacke. Ein weiterer Täter trug eine Kappe der Marke Gucci.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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